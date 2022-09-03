Стало известно, будут ли на День города Барнаула продавать алкоголь

Барнаулу исполняется 292 года. Altapress.ru разобрался, смогут ли горожане «посидеть за бутылочкой».

Продают ли алкоголь на День города Барнаула в 2022?

Нет. Вячеслав Франк распорядился не продавать спиртные напитки 3 сентября.

«3 сентября с 9 до 21 часа руководителям предприятий розничной торговли рекомендуют не продавать алкогольную продукцию, пиво», — написано на сайте мэрии.

Вопрос продажи алкоголя обсуждается из года в год. В 2018 барнаульцы могли купить спиртное, но это было в качестве эксперимента. Городские власти тогда понадеялись на сознательность жителей.

Разве это не простая рекомендация?

Формально, да. Магазинам только рекомендовали не продавать алкоголь. Однако большинство торговых точек решили не рисковать.

Где не будут торговать алкоголем?

Ограничения касаются предприятий розничной торговли. То есть пиво и крепкие спиртные напитки нельзя купить во всех магазинах Барнаула.

А где можно купить алкоголь в День города?

В барах, кафе и ресторанах. Это заведения общепита и они не относятся к розничной торговле.

Посмотреть полную программу Дня города можно в нашем материале.