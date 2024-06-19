Стало известно, для чего приедут создатели «Смешариков» и «Трех богатырей» на Алтай

23 июля на фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» приедет продюсер популярного мультсериала «Смешарики» Александр Герасимов, сообщают в пресс-службе министерства культуры региона.

Открытие внеконкурсной программы анимационного кино, как и основного конкурса киноработ «Шукшинских дней на Алтае», состоится 23 июля. В этот день пройдет творческая встреча с генеральным директором кинокомпании «Мастер-фильм», председателем Комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России, а также продюсером популярного мультсериала «Смешарики» Александром Герасимовым.

Кроме того, в рамках работы анимационного направления состоится творческая встреча с одним из режиссеров российского мультфильма «Три богатыря» Константином Феоктистовым.

Зрители кинофестиваля смогут попасть на показ авторских мультфильмов киностудий «Союзмультфильм», «Мастер-фильм», «Анимос», «Пчела», в также анимационной компании «ЯРКО».

Ранее сообщалось, как пройдут "Шукшинские дни на Алтае".

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