19 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Стало известно, для чего приедут создатели «Смешариков» и «Трех богатырей» на Алтай

23 июля на фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» приедет продюсер популярного мультсериала «Смешарики» Александр Герасимов, сообщают в пресс-службе министерства культуры региона.

Памятник Василию Шукшину.
Памятник Василию Шукшину.
Предоставлено altapress.ru

Открытие внеконкурсной программы анимационного кино, как и основного конкурса киноработ «Шукшинских дней на Алтае», состоится 23 июля. В этот день пройдет творческая встреча с генеральным директором кинокомпании «Мастер-фильм», председателем Комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России, а также продюсером популярного мультсериала «Смешарики» Александром Герасимовым.

Кроме того, в рамках работы анимационного направления состоится творческая встреча с одним из режиссеров российского мультфильма «Три богатыря» Константином Феоктистовым.

Зрители кинофестиваля смогут попасть на показ авторских мультфильмов киностудий «Союзмультфильм», «Мастер-фильм», «Анимос», «Пчела», в также анимационной компании «ЯРКО».

Ранее сообщалось, как пройдут "Шукшинские дни на Алтае".

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открывай новые места
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и экстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость