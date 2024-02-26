Стало известно, где и когда могут похоронить Алексея Навального*

Оппозиционера Алексея Навального* (признан экстремистом и террористом) похоронят, скорее всего, 29 февраля. Об этом сообщает Baza.

Борисовское кладбище в Москве начали готовить к похоронам Навального* прошлой ночью. Политика могут похоронить также на Хованском или на Троекуровском кладбище.

Подписчики прислали Telegram-каналу видео, на котором трактор чистит снег на парковке Борисовского кладбища. Забор при этом патрулировали полицейские.

Семья Навального* пока не сообщает точную дату похорон. Известно, что с политиком хотят провести публичное прощание.

Напомним, Алексей Навальный* скончался 16 февраля в 14:17 в ИК-3 "Полярный волк" в ЯНАО. Почитать об условиях содержания оппозиционера можно здесь.

* - признан экстремистом и террористом.

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