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Жизнь

Стало известно, к чему пришли Стас Михайлов и Алла Пугачева в ходе конфликта

Напомним, что ссора началась из-за того, что Михайлов резко отозвался о тех, кто покинул страну после начала СВО, Пугачева восприняла это на свой счет. К чему пришли артисты рассказал SHOT.

Стас Михайлов заявил, что звезды, покинувшие Россию, еще пожалеют о своем поступке и приползут на коленях просить прощения.

Алла Пугачева, которая в настоящее время находится в Израиле, восприняла слова певца на свой счет и ответила ему, используя нецензурную лексику. В конфликт также были втянуты и родные звезд.

Однако 30 мая Михайлов заявил, что продолжения у его ссоры с Аллой Борисовной не будет и он не собирается отвечать на ее оскорбления. Вместо этого Михайлов пожелал народной артистке долгих лет успешной жизни. Говоря об отношениях с певицей, он подчеркнул, что не таит обиды на нее.

Ранее сообщалось, что барнаульцы могут заказать Стаса Михайлова прямо к себе на праздник.

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