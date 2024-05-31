Стас Михайлов заявил, что звезды, покинувшие Россию, еще пожалеют о своем поступке и приползут на коленях просить прощения.
Алла Пугачева, которая в настоящее время находится в Израиле, восприняла слова певца на свой счет и ответила ему, используя нецензурную лексику. В конфликт также были втянуты и родные звезд.
Однако 30 мая Михайлов заявил, что продолжения у его ссоры с Аллой Борисовной не будет и он не собирается отвечать на ее оскорбления. Вместо этого Михайлов пожелал народной артистке долгих лет успешной жизни. Говоря об отношениях с певицей, он подчеркнул, что не таит обиды на нее.
Ранее сообщалось, что барнаульцы могут заказать Стаса Михайлова прямо к себе на праздник.
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