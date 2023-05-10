В период цветения тополиные почки выделяют желтое клейкое вещество, которое состоит из различных кислот и эфирных масел. Это химическое полимерное соединение не растворяется в воде, щелочных растворах и даже в некоторых кислотах.
Смола быстро твердеет на воздухе. Чем дольше она остается на поверхности, тем сложнее от нее будет избавиться. Потому бороться с желтыми пятнами стоит как можно скорее.
Во время прогулки с собакой множество чешуек может налипнуть на лапы питомцу. К счастью, для животного они не опасны.
Однако отмывается смола с трудом, и придется приложить немало сил, чтобы смыть вещество с лап четвероногого друга.
Смола тополиных чешуек может въесться в покрытие обуви и окрасить его в некрасивые желтые пятна. К тому же вещество притягивает грязь и пыль, чьи твердые частички могут поцарапать обувь.
Чтобы спасти обувь, специалист "Известий" рекомендует использовать специализированные профессиональные очистители. Они разработаны специально для растворения смоляных следов.
Для очистки подойдут средства на основе синтетических растворителей, которые не вредят поверхности и с легкостью удаляют загрязнения.
Если вам не повезло, и вы оставили машину под цветущими тополями, то приготовьтесь к непростой борьбе с липкими почками.
Постарайтесь как можно скорее избавиться от красящих чешуек. Иначе смола проникнет вглубь краски и под действием солнечных лучей превратится в твердое темное пятно.
Чтобы убрать желтое пятно, то сделайте следующее:
- Для начала аккуратно отлепите почку от машины;
- Смойте струей воды грязь и пыль с кузова;
- Воспользуйтесь специальным препаратом для очистки пятен с кузова. Промокните им салфетку и прижмите к пятну;
- Держите вещество не более 10 минут, а затем смойте остатки грязи и средства водой.
Лучше всего желтые пятна с одежды уберет ацетон или жидкость для снятия лака с содержанием ацетона.
Для белой одежды подойдет перекись водорода. Ее можно смешать с пищевой содой и замочить пятно на пять-десять минут, после чего постирать вещь привычным методом.
Таким же способом можно нанести свежий лимонный сок.
Хорошо отмоет желтые следы щелочное мыло. Щелочь размоет и устранит клейкое вещество.
Можно воспользоваться профессиональными средствами для выведения пятен. Для белой одежды из хлопка и льна подойдет хлорный отбеливатель. А для цветных материалов и синтетики – порошки с ферментными очистителями.
Свежие пятна от тополиных почек удалит стандартное хозяйственное мыло. Оно содержит повышенное число кислот, которые помогут избавиться от эфирных масел.
В крайних случаях, когда ни одно из средств не помогает, можно воспользоваться бензином. Однако учтите, что вещество может растворить ткань, поэтому будьте осторожны. Обязательно используйте перчатки в процессе.