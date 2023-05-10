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Почему почки такие липкие?

В период цветения тополиные почки выделяют желтое клейкое вещество, которое состоит из различных кислот и эфирных масел. Это химическое полимерное соединение не растворяется в воде, щелочных растворах и даже в некоторых кислотах.

Смола быстро твердеет на воздухе. Чем дольше она остается на поверхности, тем сложнее от нее будет избавиться. Потому бороться с желтыми пятнами стоит как можно скорее.