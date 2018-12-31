Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 декабря -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
131

Стало известно, как Путин и Медведев встретят Новый год

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев традиционно планируют встретить Новый год в кругу родных и близких, пишут РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил, что Владимир Путин планирует работать практически до последних минут уходящего года, у него много рабочих встреч. А новогоднюю ночь он встретит вместе со своими родными и близкими.

Ранее Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что у него нет особых планов на Новый год и январские праздники: он будет в Москве, хочет поиграть в хоккей и покататься на лыжах.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также собирается встречать 2019 год со своими родными. Он рассказал, что праздник для него, как и для многих, начнется с гимна РФ и поздравления президента по телевидению. Затем несколько дней новогодних каникул, как любитель горных лыж, он хотел бы провести в Сочи, при условии, что не придется работать.

Напомним, ранее стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретит Новый год в Барнауле в кругу семьи и друзей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость