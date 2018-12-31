Стало известно, как Путин и Медведев встретят Новый год

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил, что Владимир Путин планирует работать практически до последних минут уходящего года, у него много рабочих встреч. А новогоднюю ночь он встретит вместе со своими родными и близкими.
Ранее Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что у него нет особых планов на Новый год и январские праздники: он будет в Москве, хочет поиграть в хоккей и покататься на лыжах.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев также собирается встречать 2019 год со своими родными. Он рассказал, что праздник для него, как и для многих, начнется с гимна РФ и поздравления президента по телевидению. Затем несколько дней новогодних каникул, как любитель горных лыж, он хотел бы провести в Сочи, при условии, что не придется работать.
Напомним, ранее стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретит Новый год в Барнауле в кругу семьи и друзей.