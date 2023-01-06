Стало известно, как в Рождественскую ночь будет работать общественный транспорт в Барнауле

Движение одного из трамваев начнется в 01:20 от Покровского кафедрального Собора. Вагон последует по ул. Анатолия, пр. Красноармейскому.
Прибытие на площадь Свободы в 01:26, затем движение в обратном направлении.
К Покровскому кафедральному Собору трамвай снова прибудет в 01:34. Далее движение по ул. Челюскинцев, ул. Антона Петрова.
В 02:02 вагон будет у Александро-Невского Собора. После чего движение продолжится по ул. Попова до станции Докучаево.
Путь трамвая продолжится по ул. Попова, Власихинская, Малахова. После чего транспорт направится в депо по ул. Гридасова.
Второй трамвай начнет движение в городе в 01:20 от Александро-Невского Собора и последует по ул. Антона Петрова, Северо-Западной и до Дома Быта.
Далее маршрут продолжится по ул. Северо-Западной на заход в депо на пр. Коммунаров.
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