Стало известно, как в Рождественскую ночь будет работать общественный транспорт в Барнауле

В ночь на 7 января, после праздничной ночной службы для барнаульцев на линии будет работать два трамвая, сообщают в пресс-службе мэрии города.

Движение одного из трамваев начнется в 01:20 от Покровского кафедрального Собора. Вагон последует по ул. Анатолия, пр. Красноармейскому.

Прибытие на площадь Свободы в 01:26, затем движение в обратном направлении.

К Покровскому кафедральному Собору трамвай снова прибудет в 01:34. Далее движение по ул. Челюскинцев, ул. Антона Петрова.

В 02:02 вагон будет у Александро-Невского Собора. После чего движение продолжится по ул. Попова до станции Докучаево.

Путь трамвая продолжится по ул. Попова, Власихинская, Малахова. После чего транспорт направится в депо по ул. Гридасова.

Второй трамвай начнет движение в городе в 01:20 от Александро-Невского Собора и последует по ул. Антона Петрова, Северо-Западной и до Дома Быта.

Далее маршрут продолжится по ул. Северо-Западной на заход в депо на пр. Коммунаров.