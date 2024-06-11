Ливень вполне способен устроить мини-катастрофу на дачном участке. Эксперты дали советы, как ущерб свести к минимуму.

Дождь способен критично размыть грядки, устроить потоп на огороде.

Как предотвратить повреждение

Эксперты советуют регулярно добавлять в почву на огороде перепревший навоз и компост. Земля будет лучше впитывать влагу, станет более плотной, ее не смоет дождями. Еще один способ укрепить глинистую почву — посадить растения, которые впитывают лишнюю влагу.

Дренаж

Самый простой способ защиты — аэрация почвы, ее разрыхление. Тогда воздух, вода и питательные вещества достигнут корней растений. Сделать это можно при помощи различных приспособлений — хоть обычными вилами или граблями.

Особенно важно прорыхлить почву в тех местах, где она чаще всего заболачивается. Не помешают гравийные дорожки на пористой мембране, указывает doctorpiter.ru. Тогда вода после ливней будет впитываться, а не стекать.

Грядки, подъем

Грядки, чуть приподнятые над землей, помогут защитить растения от затопления. Такие грядки надо заполнить перепревшей органикой.Это придает растениям дополнительную высоту и препятствует образованию «болота» на огороде после обильных ливней.

Дождевой сад

Можно посадить растения, которые улучшат дренаж и заберут часть лишней влаги. Отлично отводят воду береза, ива, осока, клен, гибискус, бархатцы, папоротники.

Ранее сообщалось, как спасти урожай в огороде от слизней-обжор. Слизни — маленькие скользкие обжоры, которые с радостью съедят весь ваш урожай.

Пивная приманка для слизней

Молююски днем прячутся в тени, поэтому для отлова понадобятся ловушки. Например, пиво.

Возьмите одноразовые стаканчики и вкопайте их в нескольких местах на грядке так, чтобы края стаканчика не возвышались над уровнем почвы.

Влейте в каждый стаканчик немного пива. Слизни очень любят этот хмельной напиток, однако для них он губителен.

Поставьте ловушку ближе к вечеру. К утру вредители уже погибнут.

Как избавиться от слизней на капусте

Капуста - самое любимое лакомство наземных мюллюсков. Причем, они совсем не привередливы в выборе и с радостью съедят любую капусту: пекинскую, брокколи, цветную, брюссельскую и белокочанную.

Как предотвратить появление слизней на капусте:

Не высаживайте растения слишком близко друг к другу. Оптимальное расстояние между саженцами – 50×50 см;

Регулярно уничтожайте растительный мусор в огороде и саду: слизни любят тенистые места и днем прячутся в кучах садового хлама;

Систематически скашивайте траву и избавляйтесь от сорняков – это также отличное укрытие для вредных моллюсков.

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