Этот месяц на большей части южно-сибирских регионов ожидается ближе к климатической норме.

При этом количество осадков будет преимущественно больше нормы, указывает vn.ru.

Аномальная жара в ближайшие недели не вернется. Но ливни с градом и шквалистым ветром по-прежнему не исключены. Умеренное тепло с частным прохождением циклонов и связанных с ними облачностью и осадками будет сохраняться на юге Западной Сибири до конца июля.

А развитие мощной кучево-дождевой облачности со шквалистым усилением ветра, ливнями и градом, можно спрогнозировать только на ближайшие 3-5 дней.

Предупреждение

Из районов северного Казахстана и Омской области сместится высотный циклон. Он будет способствовать существенному облакообразованию и выпадению ливневых дождей. Возможны грозы, град.

Самое важное - в нашем Telegram-канале