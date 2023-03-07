Стало известно, какие дворы благоустроят в Барнауле в 2023 году

В Барнауле определили дворы, которые отреставрируют по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает мэрия города.

Общественная комиссия по реализации программы «Формирование современной городской среды» утвердила 63 участка.

Всего для участия в программе комиссия рассмотрела и оценила 121 заявку на благоустройство.

Больше всего дворов планируют обустроить в Индустриальном районе — 28. В Ленинском улучшат 14, а в Октябрьском — 13 участков.

В Центральном и Железнодорожном районах благоустроят 8 территорий.

В отобранных дворах отремонтируют дворовые проезды и пешеходные зоны, восстановят освещение и парковки.

На этих территориях установят скамейки и урны, детские и спортивные площадки с учетом софинансирования со стороны жильцов многоквартирных домов.

На сайте мэрии также опубликовали карту с расположением всех выбранных дворов.

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