Стало известно, какими новогодними плакатами украсят барнаульские улицы

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула разработал праздничные новогодние плакаты для украшения города. На них изображен Дед Мороз, который пробует себя в разных профессиях.

Плакаты на Новый год - 2023

Также на баннерах напоминают, что 2023 год будет годом педагога и наставника.

Всего по городу планирую развесить больше ста новогодних баннеров, сообщает пресс-служба города.

Также в мэрии дали советы предпринимателям, которые хотят украсить свои организации. Им рекомендуется оформить деревья рядом со зданиями, разместить перед входами искусственные ели, скульптуры и оформить фасад праздничной иллюминацией, баннерами и так далее.

Согласно концепции, новогоднее оформление Барнаула должно быть готово к 15 декабря.

Ранее стало известно, что барнаульцы останутся на Новый год без большой елки на площади Сахарова.