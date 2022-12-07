Стало известно, какими новогодними плакатами украсят барнаульские улицы

Также на баннерах напоминают, что 2023 год будет годом педагога и наставника.
Всего по городу планирую развесить больше ста новогодних баннеров, сообщает пресс-служба города.
Также в мэрии дали советы предпринимателям, которые хотят украсить свои организации. Им рекомендуется оформить деревья рядом со зданиями, разместить перед входами искусственные ели, скульптуры и оформить фасад праздничной иллюминацией, баннерами и так далее.
Согласно концепции, новогоднее оформление Барнаула должно быть готово к 15 декабря.
Ранее стало известно, что барнаульцы останутся на Новый год без большой елки на площади Сахарова.
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