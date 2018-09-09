Стало известно, какой эффект оказывают на организм пробиотики

И выяснилось, что продукты, обогащенные пробиотиками, на самом деле не несут никакой пользы — к такому выводу пришли израильские ученые.

Считается, что пробиотики — биологически активные добавки с живыми микрокультурами — полезны для желудочно-кишечного тракта, однако новые результаты исследования говорят, что это не так. Ученые отмечают их слабый эффект на организм либо вообще никакого.

У участников экспериментов под наркозом взяли пробы из различных участков желудка, а также толстого и тонкого кишечника — исследователи хотели знать, привело ли заселение бактерий к каким-либо изменениям в активности кишечника. В половине случаев поступившие в организм с пищей полезные бактерии незамедлительно покинули его естественным путем. В остальных случаях они задерживались в организме ненадолго.

Кроме того, выяснилось, что после приема курса антибиотиков, которые убивают как полезные, так и вредные бактерии, пробиотики не сильно влияли на восстановление здоровых бактерий, пишет bfm.ru.

Между тем частичная польза от приема пробиотиков все же есть. Так, они способствуют защите недоношенных детей от некротизирующего энтероколита.