Стало известно, какой макроэлемент снижает вред загрязненной окружающей среды

Ученые из испанского города Кордова заявили, что один макроэлемент снижает вред загрязненной окружающей среды, сообщает Lenta.ru.

Исследователи протестировали на мышах влияние смеси загрязняющих веществ, которые обычно встречаются в окружающей среде. Например, такие как мышьяк, ртуть, а также лекарства диклофенак и флумеквин.

На протяжении двух недель команда наблюдала за изменениями в печени подопытных.

Оказалось, что, смешиваясь, эти соединения действовали очень разрушительно для здоровья.

Однако сократил ущерб селен. В группе, которой давали данный антиоксидант, наблюдалось намного меньше повреждений, которые вызвали загрязнители.

Ранее стало известно о защищающих от деменции продуктах рассказали ученые.