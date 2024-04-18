Максимальная сила бури 18 апреля составит 5 баллов. Такой индекс говорит об умеренной силе геомагнитного удара.

Влияние геомагнитных возмущений на самочувствие человека только начинается, и его могут ощущать не только метеозависмые, но и здоровые люди.

В периоды магнитных бурь специалисты рекомендуют не перегружать нервную систему, не есть тяжелую пищу и больше гулять на свежем воздухе.

Ранее светило устремило свою радиацию и энергию плазмы прямо на россиян.

Самое важное - в нашем Telegram-канале