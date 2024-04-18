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Жизнь

Стало известно, какой силы будет магнитная буря 18 апреля

Серьезные возмущения магнитного поля ждут россиян, сообщает gorsite.ru.

Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
СС0

Максимальная сила бури 18 апреля составит 5 баллов. Такой индекс говорит об умеренной силе геомагнитного удара.

Влияние геомагнитных возмущений на самочувствие человека только начинается, и его могут ощущать не только метеозависмые, но и здоровые люди.

В периоды магнитных бурь специалисты рекомендуют не перегружать нервную систему, не есть тяжелую пищу и больше гулять на свежем воздухе.

Ранее светило устремило свою радиацию и энергию плазмы прямо на россиян.

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