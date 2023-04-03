Стало известно, какую зарплату получала подозреваемая в коррупции глава бийского вуза

Об этом стало известно из декларации о доходах ректора.
Напомним, Мокрецову 29 марта отправили в СИЗО.
Женщину подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности).
По версии следствия, Мокрецова потребовала стимулирующие выплаты двоих своих подчиненных на сумму 1,5 млн рублей. Ей их передали.
Ректора поместили в СИЗО на 45 дней.
Свою причастность к преступлению Людмила Мокрецова отрицает.
Ранее после проверки прокуратуры уволились 10 чиновников мэрии Новосибирска.