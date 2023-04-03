3 апреля
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Жизнь

Стало известно, какую зарплату получала подозреваемая в коррупции глава бийского вуза

Глава бийского педуниверситета имени Шукшина Людмила Мокрецова получала почти 188 тыс. рублей в месяц, сообщают «Вести Алтай».

Людмила Мокрецова
Людмила Мокрецова
YouTube-канал АГГПУ им. В.М. Шукшина

Об этом стало известно из декларации о доходах ректора.

Напомним, Мокрецову 29 марта отправили в СИЗО.

Женщину подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности).

По версии следствия, Мокрецова потребовала стимулирующие выплаты двоих своих подчиненных на сумму 1,5 млн рублей. Ей их передали.

Ректора поместили в СИЗО на 45 дней.

Свою причастность к преступлению Людмила Мокрецова отрицает.

Ранее после проверки прокуратуры уволились 10 чиновников мэрии Новосибирска.

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