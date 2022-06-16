16 июня
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Жизнь

Стало известно, когда обновленный Макдоналдс откроется в Барнауле

19 июня в Барнауле откроется ресторан «Вкусно и точка» — так теперь называется Макдоналдс, выкупленный российским бизнесменом.

Макдоналдс
Макдоналдс
Юлия Боярская

Помимо названия, изменится логотип и меню, сообщает «Амител».

19 июня — дата ориентировочная, но на следующей неделе ресторан точно будет открыт, рассказали журналистам в компании «ГиД», которая владеет сетью ресторанов.

В ТРЦ «Весна» заведение «Вкусно и точка» должно открыться примерно 20 июня.

В ТРЦ также отметили, что закрытие Макдоналдса если и изменило трафик людей на фудкортах, то незначительно.

Напомним, что Макдоналдс окончательно ушел с российского рынка в мае 2022 года — все рестораны продали новокузнецкой фирме «ГиД», которая владела сибирскими ресторанами по франшизе.

Недавно владельцы определились с новым названием — заведения будут называться «Вкусно и точка».

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