Стало известно, когда пройдет XXV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль

XXV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль пройдет с 18 по 22 июля в 2023 году.
В программу фестиваля вошли полнометражное и короткометражное игрового кино, внеконкурсные показы, ретроспективный показ отечественных фильмов, мастер-классы и встречи с гостями.
Впервые за несколько лет на фестивале пройдет конкурс документального кино.
Согласно регламенту мероприятия, в конкурсных программах участвуют фильмы, которые сняли не ранее 1 января 2022 года.
Хронометраж полнометражного кино — не менее 52 минут, короткометражного — не более 51 минуты.
Главный приз — статуэтка «Царица ваз». Также победителей наградят дипломами и грамотами.