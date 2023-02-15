Стало известно, когда пройдет XXV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль

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Что будут показывать?

В программу фестиваля вошли полнометражное и короткометражное игрового кино, внеконкурсные показы, ретроспективный показ отечественных фильмов, мастер-классы и встречи с гостями.

Впервые за несколько лет на фестивале пройдет конкурс документального кино.