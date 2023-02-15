15 февраля
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Жизнь

Стало известно, когда пройдет XXV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль

Сайт Всероссийского Шукшинского кинофестиваля опубликовал даты проведения мероприятия в 2023 году.

Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.
Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.
Дмитрий Лямзин.
1
Даты фестиваля

XXV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль пройдет с 18 по 22 июля в 2023 году.

2
Что будут показывать?

В программу фестиваля вошли полнометражное и короткометражное игрового кино, внеконкурсные показы, ретроспективный показ отечественных фильмов, мастер-классы и встречи с гостями.

Впервые за несколько лет на фестивале пройдет конкурс документального кино.

Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.
Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.
Дмитрий Лямзин.
3
Какие фильмы могут участвовать в кинофестивале?

Согласно регламенту мероприятия, в конкурсных программах участвуют фильмы, которые сняли не ранее 1 января 2022 года.

Хронометраж полнометражного кино — не менее 52 минут, короткометражного — не более 51 минуты.

4
Приз фестиваля

Главный приз — статуэтка «Царица ваз». Также победителей наградят дипломами и грамотами.

Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.
Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.
Дмитрий Лямзин.
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