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Жизнь

Стало известно, когда в Алтайском крае полностью исчезнет зима

Замдиректора Института физики атмосферы в Институте географии РАН Владимир Семенов рассказал URA.RU, что к 2100 году зимы не будет во всей России.

Мужчина зимой. Лес.
Мужчина зимой. Лес.
СС0

Напомним, ранее китайские ученые заявили, что в 2100 году лето в России будет длиться шесть месяцев, а зима сократится до двух.

Семенов подтвердил такой прогноз. Он подчеркнул, что россияне уже сейчас начинают чувствовать скорое исчезновение зимы — аномальные потепления.

По его словам, при самом неблагоприятном сценарии к концу века в России потеплеет где-то на 10 градусов.

«Если к февралю, где температура -7, добавить 10, будет +3. Это будет уже температура ближе к апрелю или середине марта. Мы это уже почувствовали. За последние 30 лет температура в зимние месяцы на европейской территории России выросла на 3−3,5, а иногда и на 4 градуса», — объяснил заведующий лабораторией климатологии.

Летом станет гораздо жарче — на 8 градусов. Все это приведет к исчезновению зимы и климатическим изменениям.

Жара. Солнце.
Жара. Солнце.
СС0

«Снега на западе России не останется. Сельское хозяйство потеряет возможность сеять озимые. Зато будут обильные осадки и новые, более теплолюбивые культуры», — отметил климатолог.

Кстати, 20 лет назад ученые говорили, что через 200 лет на Земле заметно похолодает. Кандидат географических наук, метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова отметила изданию, что не верит в потепление.

«Лично я в это не верю. Но мы не можем проверить, только наши потомки. Глобальные изменения климата происходят из-за изменения земной оси. Это многие тысячи лет», — пояснила она.

Ранее ученые предупредили, что из-за таяния мерзлоты могут пробудиться древние «мамонтовские» вирусы.

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