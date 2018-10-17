Стало известно, когда в Барнауле простятся с погибшими в ДТП на проспекте Ленина

Похороны погибших в резонансном ДТП на проспекте Ленина в Барнауле пройдут 18 октября, пишет «Комсомольская правда».

Прощание состоится в зале № 2 на улице Аносова, 8. Утром с 9 до 11 в последний путь проводят пятилетнюю дочку Сергея Федько. С 13:30 до 15:00 простятся с Юлией Нагорневой и ее трехлетней дочкой.

Напомним, в тяжелом состоянии в больнице находятся двое выживших в этом ДТП.

Altapress.ru писал, что водитель BMW X6, который проехал на запрещенный сигнал светофора и стал виновником смертельного ДТП в Барнауле, в этом году 8 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Полицейские возбудили уголовное дело и начали расследование. В ведомстве отмечают, что водитель BMW отказался от медосвидетельствания на месте аварии.