17 мая
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Жизнь

Стало известно, когда в Барнауле пройдут последние звонки

Последние звонки для выпускников барнаульских школ пройдут 23 мая, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

"Последний звонок" в алтайской школе.
"Последний звонок" в алтайской школе.
instagram.com/aleksandra_karebina

Раннее окончание года связано с началом ГИА. Для девятых классов экзамены стартуют уже с 24 мая, а для одиннадцатых - с 26 числа.

Торжественные линейки в честь последнего звонка пройдут в 87 школах Барнаула. В них поучаствуют 3 тыс. 752 выпускника одиннадцатых классов и 7 тыс. 840 выпускников - девятых.

Для школьников проведут классные часы и праздничные концерты с участием творческих коллективов общеобразовательных организаций.

Последний звонок пройдет с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической и антитеррористической безопасности.

Ранее стало известно, что два вуза Алтайского края попали в топ-100 лучших университетов России.

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