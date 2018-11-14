Стало известно, на какую сумму в день питаются заключенные

На питание одного заключенного в колонии тратят 72 рубля в сутки, заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко, пишет РИА Новости .

Таким образом, в месяц на питание одного человека уходит 2,16 тысячи рублей.

«Есть взрослый мужчина, женщина или подросток, то есть по категориям… есть человек определенной комплекции, и по медицинским показаниям ему надо, мужчине скажем, 3,2 тысячи — 3,3 тысячи килокалорий», — отметил Максименко.

Замглавы подтвердил при этом, что заключенные могут приобретать дополнительные продукты за собственные средства, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось. что в сети появились фотографии, на которых член «банды Цапков» обедает крабами в колонии, жарит шашлыки.