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Жизнь
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Стало известно, на какую сумму в день питаются заключенные

На питание одного заключенного в колонии тратят 72 рубля в сутки, заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко, пишет РИА Новости.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

Таким образом, в месяц на питание одного человека уходит 2,16 тысячи рублей.

«Есть взрослый мужчина, женщина или подросток, то есть по категориям… есть человек определенной комплекции, и по медицинским показаниям ему надо, мужчине скажем, 3,2 тысячи — 3,3 тысячи килокалорий», — отметил Максименко.

Замглавы подтвердил при этом, что заключенные могут приобретать дополнительные продукты за собственные средства, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось. что в сети появились фотографии, на которых член «банды Цапков» обедает крабами в колонии, жарит шашлыки.

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