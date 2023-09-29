29 сентября
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Жизнь

Стало известно о выписке Игоря Николаева из клиники

Стало известно, что Игоря Николаева выписывают из больницы, после операции на сердце, сообщает SHOT.

Игорь Николаев.
Игорь Николаев.
"Дуэты 2022".

Врачи зафиксировали улучшение состояния Николаева и разрешили ему продолжить восстановление дома.

Сейчас главной опасностью для композитора является коронавирус. После операции его иммунитет ослаблен и он находится в группе риска. В клинике ему порекомендовали не выходить из дома без надобности.

Известно, что гастрольный график Игоря Николаева сейчас меняется. Ближайший концерт планируют провести 7 ноября в Новосибирске.

Напомним, что ранее стало известно, что концерты Игоря Николаева в Сибири перенесли на следующий год.

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