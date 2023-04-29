29 апреля
﻿
Жизнь

Стало известно, почему важно на Иринин день заняться рассадой. Приметы и традиции 29 апреля

29 апреля на Руси отмечали Иринин день или Ирину рассадницу. Православная церковь почитает мучениц Агапию, Ирину и Хионию. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Перевозка рассады
Перевозка рассады
freepik.com

Традиции Ирининого дня

День неслучайно прозвали Ириной рассадницей. В этот день женщины готовили на рассаду семена. В ящики высаживали огурцы и капусту и приговаривали «Ирина рассадница, сей капусту на рассадниках».

Капуста становилась традиционным блюдом на Иринин день. Также люди применяли этот овощ в народной медицине: при кашле, головных болях. Листья капусты прикладывали к ожогу или ране, а также пили отвар из семян капусты, чтобы предотвратить выкидыш.

Пока женщины были заняты рассадой, мужчины готовились к пахоте. Существует поговорка: «Ирина пришла — пора орать». Также начинали белить стволы плодовых деревьев.

А еще на Руси в Иринин день угощали домового, чтобы он не гневался на людей, помогал в хозяйстве и защищал жилье.

Рассада.
Рассада.
unsplash.com

Что нельзя делать 29 апреля?

  • Не стоит рвать и топтать растения — иначе от вас отвернется удача.
  • Нельзя нецензурно браниться, завидовать кому-либо, ревновать близких и оскорблять людей — каждое негативное слово может обернуться против вас.
  • Нельзя ссориться с любимым человеком — а то нескоро помиритесь.
  • Не следует выяснять отношения супругам, иначе они могут развестись.
  • Не рекомендуется ходить на охоту, потому что в дом может прийти беда.
Рассада томатов
Рассада томатов
pixabay.com

Приметы Ирины рассадницы

  • Гулкий гром — к богатому урожаю хлеба.
  • Если развелось много хрущей (жуков с пластичными усиками), то будет засуха.
  • Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.
  • Если овражки опять замерзли, то урожай будет плохой.
  • Ольха зацвела — пора гречиху сеять.
  • Птичья стая по небу пролетела — добрый знак.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость