Стало известно, почему важно на Иринин день заняться рассадой. Приметы и традиции 29 апреля

Традиции Ирининого дня
День неслучайно прозвали Ириной рассадницей. В этот день женщины готовили на рассаду семена. В ящики высаживали огурцы и капусту и приговаривали «Ирина рассадница, сей капусту на рассадниках».
Капуста становилась традиционным блюдом на Иринин день. Также люди применяли этот овощ в народной медицине: при кашле, головных болях. Листья капусты прикладывали к ожогу или ране, а также пили отвар из семян капусты, чтобы предотвратить выкидыш.
Пока женщины были заняты рассадой, мужчины готовились к пахоте. Существует поговорка: «Ирина пришла — пора орать». Также начинали белить стволы плодовых деревьев.
А еще на Руси в Иринин день угощали домового, чтобы он не гневался на людей, помогал в хозяйстве и защищал жилье.
Что нельзя делать 29 апреля?
- Не стоит рвать и топтать растения — иначе от вас отвернется удача.
- Нельзя нецензурно браниться, завидовать кому-либо, ревновать близких и оскорблять людей — каждое негативное слово может обернуться против вас.
- Нельзя ссориться с любимым человеком — а то нескоро помиритесь.
- Не следует выяснять отношения супругам, иначе они могут развестись.
- Не рекомендуется ходить на охоту, потому что в дом может прийти беда.
Приметы Ирины рассадницы
- Гулкий гром — к богатому урожаю хлеба.
- Если развелось много хрущей (жуков с пластичными усиками), то будет засуха.
- Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.
- Если овражки опять замерзли, то урожай будет плохой.
- Ольха зацвела — пора гречиху сеять.
- Птичья стая по небу пролетела — добрый знак.