Стало известно, почему важно на Иринин день заняться рассадой. Приметы и традиции 29 апреля

29 апреля на Руси отмечали Иринин день или Ирину рассадницу. Православная церковь почитает мучениц Агапию, Ирину и Хионию. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Ирининого дня

День неслучайно прозвали Ириной рассадницей. В этот день женщины готовили на рассаду семена. В ящики высаживали огурцы и капусту и приговаривали «Ирина рассадница, сей капусту на рассадниках».

Капуста становилась традиционным блюдом на Иринин день. Также люди применяли этот овощ в народной медицине: при кашле, головных болях. Листья капусты прикладывали к ожогу или ране, а также пили отвар из семян капусты, чтобы предотвратить выкидыш.

Пока женщины были заняты рассадой, мужчины готовились к пахоте. Существует поговорка: «Ирина пришла — пора орать». Также начинали белить стволы плодовых деревьев.

А еще на Руси в Иринин день угощали домового, чтобы он не гневался на людей, помогал в хозяйстве и защищал жилье.

Рассада. unsplash.com

Что нельзя делать 29 апреля?

Не стоит рвать и топтать растения — иначе от вас отвернется удача.

Нельзя нецензурно браниться , завидовать кому-либо , ревновать близких и оскорблять людей — каждое негативное слово может обернуться против вас.

завидовать кому-либо ревновать близких и оскорблять людей — каждое негативное слово может обернуться против вас. Нельзя ссориться с любимым человеком — а то нескоро помиритесь.

Не следует выяснять отношения супругам , иначе они могут развестись.

иначе они могут развестись. Не рекомендуется ходить на охоту , потому что в дом может прийти беда.

Рассада томатов pixabay.com

Приметы Ирины рассадницы