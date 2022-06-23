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Жизнь

Стало известно, сколько дней проведут россияне на новогодних каникулах

Новогодние праздники для россиян продлятся девять дней: с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го.

Новый год. Время. Полночь.
Новый год. Время. Полночь.
СС0.

«С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим», — уточнили в Минтруда.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Пояснения

В ведомстве пояснили, что выходные 1 и 8 января, выпадающие на воскресенье, будут перенесены на 24 февраля и 8 мая соответственно, пишет Lenta.ru.

Таким образом, в феврале россияне будут отдыхать с 23 по 26 февраля, а в мае — 1 числа и с 6 по 9.

Ранее сообщалось, как бак барнаульцы отмечали праздники в конце XIX-начале XX века.

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