Сколько особо опасных убийц прибыло в Алтайский край из колонии «Черный беркут»?

Колонию «Черный беркут» называли пристанищем маньяков, террористов и убийц. Там содержались «пожизненники» и те, кто был приговорен к смертной казни, но им заменили расстрел заключением. Учреждение закрыли еще в августе, так как его здания износились.
Осужденных пожизненно отправили в Хабаровский край. А тех, кому смертную казнь заменили на 25 лет лишения свободы, этапировали в Алтайский край.
Как сообщил Олег Кытманов, все заключенные отбывают наказания за совершение особо тяжких преступлений. Большинство осуждены по ст. 102 УК РСФСР «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах».
В какую колонию этапировали уральских осужденных
В Алтайском крае только одна колония особого режима, куда могли попасть уральские заключенные — ИК-9 в Рубцовске.
На базе колонии работает вечерняя школа № 1. Там можно получить образование слесаря по ремонту автомобилей, портного, электромеханика по торговому и холодильному оборудованию, электромонтера.
В учреждении есть клуб, библиотека, спортивный зал, спортивная площадка, кабельное телевидение, радио, стенгазета. Заключенным разрешают пользоваться настольными играми. Для православных в колонии построили храм, а для мусульман оборудовали молитвенную комнату.
Что представляла собой колония «Черный беркут»
Колония «Черный беркут» была основана в 1960-е годы. Она стоит на скале у города Ивдель в 615 км севернее Екатеринбурга. Все здания в учреждении были деревянные. Условия заключения крайне суровые: к примеру нужду осужденные справляли в ведра.
По данным на 1 января 2017 года, в «Черном беркуте» содержались 97 пожизненно осужденных и более 120 человек, кому смертную казнь заменили лишением свободы.
В «Черном беркуте» сидел один из организаторов теракта на Черкизовском рынке Илья Тихомиров, «липецкий» душитель Анатолий Седых, убивший 12 девушек, и «ховринский» маньяк Владимир Белов, на чьем счету более 80 жизней. Тут содержались также Эдуард Чудинов — главарь банды, лишившей жизней 15 молодых женщин, и насильник Владимир Миргород, убивший 16 человек.