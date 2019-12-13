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Жизнь

Стало известно, сколько россиян будет работать 1 января

19% россиян выйдут на работу 1 января 2020 года. Таковы результаты интернет-опроса, который провели специалисты аналитического центра «Авито Работа», пишут «Известия».

Платье. Девушки. Новый год
Платье. Девушки. Новый год
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Для 12% опрошенных 1 января является официальным рабочим днем. Еще 7% планируют выйти на работу после новогодней ночи по собственному желанию.

Больше чем половина респондентов (56%) сообщили, что 1 января у них будет рабочий день по стандартному графику. Половину дня отработают 20% респондентов, а 8% собрались трудиться целый день, но в удаленном режиме.

Чаще других сразу после Нового года собираются добровольно выйти на работу няни и сиделки (26%), а также работники «праздничных» профессий (аниматоры, ведущие праздников и певцы).

Больше половины опрошенных (55%) однозначно не планируют работать 1 января.

Ранее стало известно, глава Хакасии подписал постановление о том, что 31 декабря — выходной день.

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