21 марта
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Жизнь

Стало известно, сколько в Алтайском крае осталось сахара и что с импортными лекарствами

Вопросы поставок продуктов, товаров первой необходимости и лекарств подняли на совещании в правительстве Алтайского края 21 марта, сообщила пресс-служба регионального кабмина.

Лекарства.
Лекарства.
СС0

По данным краевого минздрава, поставки лекарственных препаратов в аптеки и медицинские учреждения продолжаются.

Министерство продолжает контролировать привоз импортных медикаментов для госпитального сегмента, а также в ведомстве ведут поиск препаратов на замену.

В медицинских организациях мониторят наличие препаратов, расходных материалов и оборудования.

Глава региона Виктор Томенко поручил минздраву уделить особое внимание лекарственному обеспечению льготников, а также ситуации в аптечной сети.

О сахаре

Барнаульцы покупают сахар.
Барнаульцы покупают сахар.
Анна Зайкова, altapress.ru

По данным властей, торговые сети в достаточном объеме обеспечены сахаром. Отгрузку этого товара в ежедневном режиме продолжает Черемновский сахарный завод.

По последним данным, на предприятии есть 32 300 тонн. Завод ежедневно отгружает 400 тонн.

«Этого объема хватит как минимум на 81 день отгрузки. Поэтому сахар поставляется на регулярной основе и оптовикам, и в торговые сети», — сообщил начальник Алтайпищепрома Александр Большаков.

Кроме того отмечалось, что торговые сети Алтайского края больше не испытывают дефицита сахара, но все еще продолжаются ценовые колебания на этот продукт.

Ранее краевое УФАС не нашло в этом плане никаких нарушений.

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