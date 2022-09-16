18 сентября
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Жизнь

Стало известно, сколько в Алтайском крае платят военным по контракту за участие в спецоперации

Правительство Алтайского края рассказало о денежном довольствии участникам спецоперации по контракту. Цифры появились на оф. сайте Администрации региона.

Десантники. Военная операция.
Десантники. Военная операция.
СС0

Например, по 200 тыс. рублей получат те, кто заключил контракт в именных подразделениях, формируемых федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат Алтайского края».

До момента участия в СВО военные получат 35 тыс. рублей + 50 тыс. рублей при заключении контракта от Администрации края.

Во время СВО будут единовременно выплачивать до 300 тыс. рублей + 150 тыс. рублей от Администрации края после шести месяцев службы.

Сведения о выплатах можно посмотреть на сайте Администрации региона. Там есть разделы про гибель военнослужащего, про тяжелые увечья и инвалидность.

Ранее стало известно, что в честь погибшего в ДНР алтайского общественника проведут спортивный фестиваль.

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