Стало известно, сколько в Алтайском крае платят военным по контракту за участие в спецоперации

Правительство Алтайского края рассказало о денежном довольствии участникам спецоперации по контракту. Цифры появились на оф. сайте Администрации региона.

Например, по 200 тыс. рублей получат те, кто заключил контракт в именных подразделениях, формируемых федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат Алтайского края».

До момента участия в СВО военные получат 35 тыс. рублей + 50 тыс. рублей при заключении контракта от Администрации края.

Во время СВО будут единовременно выплачивать до 300 тыс. рублей + 150 тыс. рублей от Администрации края после шести месяцев службы.

Сведения о выплатах можно посмотреть на сайте Администрации региона. Там есть разделы про гибель военнослужащего, про тяжелые увечья и инвалидность.

Ранее стало известно, что в честь погибшего в ДНР алтайского общественника проведут спортивный фестиваль.