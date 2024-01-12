Стало известно, в каком состоянии находится пострадавший в ДТП с КамАЗом

"МК на Алтае" сообщает, что в Минздраве Алтайского края отметили, что маленький барнаулец находится в реанимации.
Первоначально мальчик попал в экстренный стационар одной из больниц города. Там у него обнаружили тяжелую сочетанную травму.
В настоящее время ребенок находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое. Некоторое время он даже был подключен к аппарату ИВЛ, но сейчас дышит самостоятельно.
Врачи оказывают пострадавшему необходимое лечение и наблюдают за состоянием мальчика.
Ранее мы сообщали о обстоятельствах ДТП.
Самое важное - в нашем Telegram-канале