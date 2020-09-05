Стало известно, зачем нарисовали сплошную полосу на тротуаре в Бийске

Разметка разделяет тротуар на две части, одна из которых — специальная зона для велосипедистов.
«Пока дорожка для велосипедистов появилась только на улице Ударной. В рамках реализации нацпроекта это первый подобный опыт», — отмечает издание.
В начале тротуара установили знак «Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением» — скорость не выше 40 км/ч. Помимо велосипедов подойдут также скутеры и мопеды.
В бийском управлении капстроительства заявили, что тротуары «поделят пополам» и на других улицах города.
Жители Барнаула в соцсетях отметили, что им также не помешали бы такие разделенные тротуары. Ну, а пока что в рамках БКАД в городе начали ремонт Павловского тракта.
Кстати, ранее барнаульцам, облюбовавшим новую аллею с велодорожкой, напомнили, что «собаки — это не велосипеды».