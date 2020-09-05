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Жизнь

Стало известно, зачем нарисовали сплошную полосу на тротуаре в Бийске

В Бийске на тротуарах начали отгораживать зону для велосипедистов — в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), пишет «Бийский рабочий».

Сплошная полоса на тротуаре в Бийске.
Сплошная полоса на тротуаре в Бийске.
кадр из видео.

Разметка разделяет тротуар на две части, одна из которых — специальная зона для велосипедистов.

«Пока дорожка для велосипедистов появилась только на улице Ударной. В рамках реализации нацпроекта это первый подобный опыт», — отмечает издание.


В начале тротуара установили знак «Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением» — скорость не выше 40 км/ч. Помимо велосипедов подойдут также скутеры и мопеды.

В бийском управлении капстроительства заявили, что тротуары «поделят пополам» и на других улицах города.

Жители Барнаула в соцсетях отметили, что им также не помешали бы такие разделенные тротуары. Ну, а пока что в рамках БКАД в городе начали ремонт Павловского тракта.

Кстати, ранее барнаульцам, облюбовавшим новую аллею с велодорожкой, напомнили, что «собаки — это не велосипеды».

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