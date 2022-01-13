Старый Новый год-2022 уже скоро. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления со Старым Новым годом-2022 в прозе
Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — спокойно и светло.
Старый Новый год — это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, ярким, приятным, но не пустым! С праздником!
Поздравляю со Старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы все старое и ненужное осталось в ушедшем году, чтобы новый год принес только радость и счастье, чтобы жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, чудесными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.
Поздравления со Старым Новым годом-2022 в стихах
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
В этот Старый Новый год
Чудо пусть произойдет.
Пусть исполнятся нежданно
Все заветные желанья.
Пусть удача в дом войдет,
И успех не подведет.
Денег будет пусть в достатке,
Все у всех будет в порядке!
Всех — со Старым Новым годом!
Пусть хорошая погода
В доме и в душе царит.
Пусть со снегом смех летит,
С ветром — легкая удача,
Чтобы стали вы богаче.
Чтобы в нынешнем году
Не увидеть вам беду!
Поздравления со Старым Новым годом-2022 в смс
В этот Старый Новый год
Пусть плохое все уйдет,
В доме пусть добро царит
Будет год без ссор, обид.
Будет пусть веселый смех,
Радость, счастье и успех
Сбудутся пусть все желания,
Вам желаю процветания!
Пусть Старый Новый год
Удачу принесет,
Здоровье укрепит,
В деньгах не обделит,
Беду прогонит прочь,
Сумеет всем помочь.
Пусть каждый то найдет,
О чем мечтал весь год.
Новый год пришел! Ура!
Веселимся — дубль два:
Старый Новый год идет,
Счастье в каждый дом несет!
Пусть все сбудутся желанья,
Прозвучат в любви признанья,
Волшебство произойдет
В этот Старый Новый год!