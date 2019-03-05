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Жизнь

Стихи и поздравления на 8 марта: красивые, короткие и прикольные

В 2019 году Женский день 8 марта выпал на пятницу. В России это официальный выходной день. В школе, университете и на работе принято поздравлять с 8 марта заранее. Красивые, короткие и прикольные поздравления с 8 марта в стихах — в материале altapress.ru.

Цветы. 8 марта.
Цветы. 8 марта.
СС0

Короткие поздравления с 8 марта

Пришла весна, растаял снег.
Желаю быть счастливей всех
И поздравляю с Женским днем:
Пусть только радость будет в нём!

Тюльпанов запах, звон капели —
Всё будет так, как вы хотели.
Подарки, комплименты, радость,
Чтоб счастье чаще в дом стучалось!

Желаю в день 8 Марта,
Тепла, любви, подарков ярких,
Комплиментов и цветов,
Много-много нежных слов.

Сосульки тают и сердца,
Пришла весна, щебечут птицы.
Пусть счастье длится без конца
И радостью в глазах искрится!

Пришла красавица-весна,
С собою праздник принесла.
Желаю радости, любви.
Прекрасными пусть будут дни!

Цветы. 8 марта.
Цветы. 8 марта.
СС0

Красивые поздравления с 8 марта коллегам

Дорогие наши дамы,
Поздравляет с вашим днем!
Вы богини, леди, мамы,
Вы отличницы во всём!

Мы желаем вам сегодня
Мира, радостей и благ.
Пусть обходят вас невзгоды —
Превращаются в пустяк.

Будьте счастливы, красивы,
Обаятельны, чисты
И полны особой силы.
Будьте ярче, чем цветы!

С утра нет охоты идти на работу,
Но нужно. Идем сквозь пургу и дремоту.
А там — запах кофе, улыбки и смех…
С таким коллективом работать не грех!

Спасибо Вам, звездочки милые наши,
За будни, что с Вами становятся краше.
За Ваш позитив, доброту, красоту.
Исполнить желаем любую мечту!

Хотим пожелать Вам чудес, настроения,
Успеха, достатка, веселья, везения,
Здоровья, всех радостей и волшебства,
Восторга и счастья, любви без конца!

Поздравить вас, коллеги дорогие,
Восьмого марта мы хотим от всей души,
Сказать, что вы красивые такие,
Что вы сегодня все безумно хороши!

Пускай у вас всё будет на «отлично»,
Карьера только вверх пускай растет.
Здоровья вам, чтоб не было больничных.
Пусть ваша красота, как сад, цветет!

Пускай мужья всегда вас обожают,
Богинями прекрасными зовут
И всем вашим капризам потакают,
Пусть очень любят вас и берегут!

Цветы. 8 марта.
Цветы. 8 марта.
СС0

Прикольные поздравления с 8 марта

Желаю жить без всяких стрессов
И не набрать ни грамма веса.
Пускай мужчины обожают,
Пылинки каждый день сдувают.

Пусть кошелек не опустеет,
А разбухает все сильнее.
Пусть жизнь вас радует заботой,
Не надрывайтесь на работе.

Сегодня ведь 8 Марта —
Сегодня день мужских хлопот,
Девчатам отдохнуть бы надо
И оторваться за весь год!

Желаю, чтоб у каждой дамы
Был персональный олигарх,
Чтоб покорять моря и страны,
В любви купаться и цветах!

День сегодня необычный
И для многих непривычный,
Женский день настал, девчата,
Расслабляйтесь до заката!

Пусть восхищаются мужчины,
Дарят шубы, лимузины.
Мир лежат у ваших ног,
В сердце — счастье и восторг!

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