«Стоим в поле». Жители Алтайского края возмущены закрытием трассы

Жители Алтайского края возмутило закрытие трассы в районе перекрестка с. Шипунова. Они не видят причин для ограничения движения. Об этом они сообщили altapress.ru.

По словам очевидцев, трассу закрыли из-за неблагоприятных погодных условий. Однако автомобилисты считают, что это было сделано зря. По их словам, осадков нет и трасса сухая.

Из-за закрытия трассы образовалась большая пробка. Водители вынуждены стоять в поле, где нет туалетов, кафе или стоянок.

«Звоним по всем возможным телефонам. Нас, стоящих на трассе, убеждают о плохих условиях на трассе люди, сидящие в кабинетах», — возмущаются водители.

На данный момент трассу уже открыли.

Ранее закрыли трассу А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан. На этом участке дороги произошло смертельное ДТП — столкнулись пассажирский автобус и грузовик.