«Стоим в поле». Жители Алтайского края возмущены закрытием трассы

По словам очевидцев, трассу закрыли из-за неблагоприятных погодных условий. Однако автомобилисты считают, что это было сделано зря. По их словам, осадков нет и трасса сухая.
Из-за закрытия трассы образовалась большая пробка. Водители вынуждены стоять в поле, где нет туалетов, кафе или стоянок.
«Звоним по всем возможным телефонам. Нас, стоящих на трассе, убеждают о плохих условиях на трассе люди, сидящие в кабинетах», — возмущаются водители.
На данный момент трассу уже открыли.
Ранее закрыли трассу А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан. На этом участке дороги произошло смертельное ДТП — столкнулись пассажирский автобус и грузовик.