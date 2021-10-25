Стоимость авиабилетов на Алтае в разы вырастет из-за остановки малых аэропортов

Стоимость авиабилетов на региональные перелеты вырастет в ближайшие два года в три-пять раз, заявил гендиректор аэропорта Горно-Алтайска Сергей Круглов в беседе с « Коммерсантом ». Всему виной новые требования к безопасности малых аэропортов.

С 5 октября авиакомпания «СиЛА» и ее дочернее авиапредприятие «Аэросервис» уже приостановили полеты в Забайкалье, на Алтае, в Иркутской и Томской областях.

Возобновлять их не собираются, пока власти не установят мораторий на привлечение операторов к ответственности за неисполнение требований.

«Это принципиальное решение. Нам грозят крупные штрафы от Ространснадзора и прокуратуры, никто не хочет копить „галочки“ за административные нарушения, которые могут перерасти в уголовное преследование или дисквалификацию руководителя: никаких гарантий, что этого не произойдет сегодня, нет, и никому возобновление перелетов на свой страх и риск не нужно», — прокомментировал совладелец СиЛА Андрей Богданов.

Каждый день промедления с отменой постановления грозит коллапсом малой авиации и увеличивает риски неосвоения бюджетных субсидий на региональные перевозки, добавил гендиректор горно-алтайского аэропорта Сергей Круглов.

Он тоже настаивает на полной отмене требований к малым площадкам.

Самолет авиакомпании «СиЛА» в Республике Алтай. altai-republic.ru

«Документ не стоит ни замораживать, ни реанимировать, ни приостанавливать— необходимо признать ошибку и полностью исключить эти требования», -категорично заявил он.

Издержки даже на минимальное обеспечение этих требований составят миллионы рублей, которые операторы будут вынуждены заложить в тарифы на обслуживание авиакомпаний. В результате чего и поднимется стоимость билетов.

Какие условия ставят власти

В постановление правительства № 1603 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности» говорится, что посадочные площадки, принимающие воздушные суда вместимостью от 20 пассажиров, должны быть оснащены: