Стоимость авиабилетов на Алтае в разы вырастет из-за остановки малых аэропортов

С 5 октября авиакомпания «СиЛА» и ее дочернее авиапредприятие «Аэросервис» уже приостановили полеты в Забайкалье, на Алтае, в Иркутской и Томской областях.
Возобновлять их не собираются, пока власти не установят мораторий на привлечение операторов к ответственности за неисполнение требований.
«Это принципиальное решение. Нам грозят крупные штрафы от Ространснадзора и прокуратуры, никто не хочет копить „галочки“ за административные нарушения, которые могут перерасти в уголовное преследование или дисквалификацию руководителя: никаких гарантий, что этого не произойдет сегодня, нет, и никому возобновление перелетов на свой страх и риск не нужно», — прокомментировал совладелец СиЛА Андрей Богданов.
Каждый день промедления с отменой постановления грозит коллапсом малой авиации и увеличивает риски неосвоения бюджетных субсидий на региональные перевозки, добавил гендиректор горно-алтайского аэропорта Сергей Круглов.
Он тоже настаивает на полной отмене требований к малым площадкам.
«Документ не стоит ни замораживать, ни реанимировать, ни приостанавливать— необходимо признать ошибку и полностью исключить эти требования», -категорично заявил он.
Издержки даже на минимальное обеспечение этих требований составят миллионы рублей, которые операторы будут вынуждены заложить в тарифы на обслуживание авиакомпаний. В результате чего и поднимется стоимость билетов.
Какие условия ставят власти
В постановление правительства № 1603 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности» говорится, что посадочные площадки, принимающие воздушные суда вместимостью от 20 пассажиров, должны быть оснащены:
- оборудованием для видеомониторинга территорий и досмотра багажа,
- системами оповещения и сигнализацией,
- вокруг территории должны быть обеспечены регулярное патрулирование и присутствие групп быстрого реагирования.