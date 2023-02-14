Столичный департамент рассказал о состоянии здоровья звезды фильма «Москва слезам не верит» в Доме ветеранов

По факту публикации материала о жалобах на условия проживания в Геронтологическом центре «Восточный» филиале «Дом ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной», Департамент труда и социальной защиты населения Москвы выступает с официальным опровержением.

В статье говорится, что «88-летняя актриса находится в бедном положении и без должного присмотра», а также лишена внимания и базовых вещей. Данная информация абсолютно не соответствует действительности.

Женщина, о которой идет речь в материале, поступила в Геронтологический центр «Восточный» филиал «Дом ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной» 26 декабря 2022 года.

Она приехала с небольшим набором личных вещей. При этом в учреждении ее сразу обеспечили всем необходимым: домашней и верхней одеждой, средствами гигиены, обувью и другими вещами. Со слов племянника актрисы, в ближайшее время он отвезет ее домой, чтобы женщина смогла забрать остальные вещи, которые ей нужны.

Что касается внимания, то женщине предоставляется необходимый уход, в том числе консультации врача-терапевта, круглосуточное наблюдение медицинского персонала и осмотры других врачей в случае необходимости.

Женщина посещает общие мероприятия в учреждении, общается с другими проживающими. В Доме ветеранов сцены организуется досуг проживающих: созданы условия для творческой реализации, проводятся музыкальные и литературные вечера, турниры, выставки, творческие встречи и театральные постановки.

В публикации также говорится, что «некровные родственники актрисы лишены права навещать ее». Эта информация также не соответствует действительности. В любом стационарном учреждении запрета на посещение проживающих и общение с ними по телефону нет.

С актрисой может встретиться любой человек, однако только при условии ее личного согласия.

К женщине уже приезжал племянник, она общалась со знакомыми из гильдии актеров, которые посещали мероприятие в Доме ветеранов сцены имени А.А. Яблочкиной.

По словам актрисы, интервью она не давала. Сотрудники учреждения пообщались с женщиной и выяснили, что никаких претензий к условиям проживания и уходу у нее нет, следует из сообщения пресс-службы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.