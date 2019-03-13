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Жизнь

10 стран отказались от Boeing 737 Max. Россия думает

После очередного крушения Boeing 737 Max 8, авиакомпании десяти стран отказались на нем летать. Россия ждет разъяснений от американского регулятора, производителя модели продолжает уверять в ее безопасности, пишет «Газета.ру».

Боинг компании "Эфиопские авиалинии".
Боинг компании "Эфиопские авиалинии".
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Накануне Boeing 737 Max 8 потерпел крушение в Эфиопии. Жертвами которого стали 157 человек. Пятью месяцами ранее авиакатастрофа произошла в Индонезии. По итогам предварительного расследования авиакатастрофы выяснилось, что самолеты этой новой модели могут срываться в крутое пике при нарушении баланса движения воздуха. Эксперты полагают, что у этих аварий могут быть схожие причины.

Эксплуатацию Boeing 737 Max 8 приостанавливают в Бразилии, Аргентине, Китае, Сингапуре и Южной Корее. Германия, Франция, Австрия, Великобритания и Малайзия закрывают воздушное пространство для этого самолета. Россия до сих пор ждет разъяснений от регулятора США. Руководство американской авиакомпании продолжает уверять в безопасности этого самолета.

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