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Происшествия
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Известный российский летчик-испытатель заявил, что пассажиры новых Boeing обречены

По итогам предварительного расследования авиакатастрофы индонезийского Boeing 737 Max выяснилось, что самолеты этой новой модели могут срываться в крутое пике при нарушении баланса движения воздуха.

Салон Boeing 737.
Салон Boeing 737.
wikimedia.org, СС0

В связи с этим компания Boeing направит операторам предупреждения, как действовать в подобных случаях.

Главная проблема современных самолетов в том, что зачастую в их управление летчик вмешаться не может, уверен летчик-испытатель Героя России Магомед Толбоев.

«Если раньше летчик был летчиком и управлял напрямую самолетом, рулями, то сейчас всем управляет цифровая система. То есть летчик стал оператором. В некоторых моментах он даже не сумеет вмешаться — машина сама решает, что делать», — говорит Толбоев.

Он отметил, что проблемы зачастую происходят с системой управления — она просто может не отвечать. В этом случае, если самолет уже сорвался в крутое пике, «ничего уже не сделать, если система не подчиняется», пишет ura.ru.

Ошибку выявили после авиакатастрофы с самолетом Boeing 737 Max в Индонезии. Она произошла 29 октября. Лайнер потерпел крушение через 13 минут после вылета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

Самолеты Boeing 737 Max — новые. Первый борт поставили заказчику в мае 2017 года.

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