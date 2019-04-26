Страстная пятница 2019: почему это самый скорбный день в году и как правильно его провести

В чем суть Страстной пятницы?
Великая пятница — самый скорбный день Страстной недели.
По церковному преданию, Иисуса Христа предали суду за то, что он якобы подстрекал к бунту. Его приговорили к смерти. В Страстную пятницу церковь вспоминает о страданиях Христа, его распятии и смерти. Казнь на кресте была самой позорной и страшной, которую только могли себе представить его современники.
Умерев, душой сын божий Иисус Христос сошел в ад и освободил всех праведников. После грехопадения первых людей, Адама и Евы, все умершие попадали в ад. Врата рая были закрыты и для грешников, и для праведников. Но когда умер и спустился в преисподнюю безгрешный бог, ад не смог его удержать. Христос вывел оттуда праведников и открыл двери рая для всех людей.
Главное значение Пасхи — в спасении всех людей от вечной смерти. Своими страданиями и крестной смертью Бог победил смерть и открыл людям дверь в вечную жизнь.
Что делать в Страстную пятницу?
В Страстную пятницу верующим по возможности нужно посетить церковную службу. В этот день в знак скорби не совершается торжественное богослужение — Литургия, пишет foma.ru.
Утром во время службы в храме читают фрагменты из Евангелия, где говорится о суде и распятии Христа. Днем, около 14 часов происходит Вынос Плащаницы: плат с изображением тела Иисуса Христа помещают в центре храма. Это символизирует смерть сына божьего и снятие его тела с креста.
Вечером в Страстную пятницу происходит Чин Погребения. Во время него совершается крестный ход.
В Страстную пятницу верующие очень строго постятся. Те, кому позволяет здоровье, совсем не едят до Выноса Плащаницы.
По церковным правилам, в Великую пятницу лучше не посещать увеселительные мероприятия, а все праздники перенести на другой день.