Страстная пятница 2019: почему это самый скорбный день в году и как правильно его провести

В 2019 году Страстная пятница — 26 апреля. Это день еще называют Великой пятницей. Верующие вспоминают страшные события, описанные в Евангелии — страдания и смерть Иисуса Христа. Рассказываем в сути и главных традициях Страстной пятницы 2019.

В чем суть Страстной пятницы?

Великая пятница — самый скорбный день Страстной недели.

По церковному преданию, Иисуса Христа предали суду за то, что он якобы подстрекал к бунту. Его приговорили к смерти. В Страстную пятницу церковь вспоминает о страданиях Христа, его распятии и смерти. Казнь на кресте была самой позорной и страшной, которую только могли себе представить его современники.

Умерев, душой сын божий Иисус Христос сошел в ад и освободил всех праведников. После грехопадения первых людей, Адама и Евы, все умершие попадали в ад. Врата рая были закрыты и для грешников, и для праведников. Но когда умер и спустился в преисподнюю безгрешный бог, ад не смог его удержать. Христос вывел оттуда праведников и открыл двери рая для всех людей.

Главное значение Пасхи — в спасении всех людей от вечной смерти. Своими страданиями и крестной смертью Бог победил смерть и открыл людям дверь в вечную жизнь.

Яйца. Пасха. СС0

Что делать в Страстную пятницу?

В Страстную пятницу верующим по возможности нужно посетить церковную службу. В этот день в знак скорби не совершается торжественное богослужение — Литургия, пишет foma.ru.

Утром во время службы в храме читают фрагменты из Евангелия, где говорится о суде и распятии Христа. Днем, около 14 часов происходит Вынос Плащаницы: плат с изображением тела Иисуса Христа помещают в центре храма. Это символизирует смерть сына божьего и снятие его тела с креста.

Яйца. Пасха. СС0

Вечером в Страстную пятницу происходит Чин Погребения. Во время него совершается крестный ход.

В Страстную пятницу верующие очень строго постятся. Те, кому позволяет здоровье, совсем не едят до Выноса Плащаницы.

По церковным правилам, в Великую пятницу лучше не посещать увеселительные мероприятия, а все праздники перенести на другой день.