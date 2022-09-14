Стриптизершу вызвали в дом престарелых на День середины осени

Это произошло на Тайване, указывает Газета.Ru.
В заведении рассказали, что вызвали оголенную танцовщицу, чтобы с размахом отметить национальный праздник — День середины осени.
Пользователи сети, узнав об этой «культурной программе», стали негодовать в соцсетях.
В конце концов руководству заведения пришлось публично извиниться. Сотрудники сказали, что хотели обрадовать стариков.
Ранее сотрудниц питерской судмедэкспертизы уволили за «стринги со стразами». А вот российские стриптизерши предлагают бесплатные услуги футболистам сборной Англии.