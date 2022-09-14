14 сентября
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Жизнь

Стриптизершу вызвали в дом престарелых на День середины осени

Сотрудники дома престарелых принесли свои извинения за вызванную для постояльцев стриптизершу, пишет LADBible.

Секс, женщина.
Секс, женщина.
СС0

Это произошло на Тайване, указывает Газета.Ru.

В заведении рассказали, что вызвали оголенную танцовщицу, чтобы с размахом отметить национальный праздник — День середины осени.

Пользователи сети, узнав об этой «культурной программе», стали негодовать в соцсетях.

В конце концов руководству заведения пришлось публично извиниться. Сотрудники сказали, что хотели обрадовать стариков.

Ранее сотрудниц питерской судмедэкспертизы уволили за «стринги со стразами». А вот российские стриптизерши предлагают бесплатные услуги футболистам сборной Англии.

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