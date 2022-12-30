30 декабря
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Жизнь

Строить счастье. «СОЮЗ» подарил квартиры своим лучшим сотрудникам

Группа компаний «СОЮЗ» продолжает свою новогоднюю традицию. Генеральный директор Владимир Отмашкин вручил ключи от квартир трем лучшим сотрудникам предприятия. Кто они и как проходил отбор — расскажем в этом материале.

Трое лучших сотрудников группы компаний «СОЮЗ» получили ключи от квартир.
Трое лучших сотрудников группы компаний «СОЮЗ» получили ключи от квартир.
Фото: Екатерина Смолихина.

Лучшие из великолепных

Решение кто получит квартиру принимают сами работники предприятия: они выдвигают кандидатуры и путем многоступенчатого отбора определяют лучших из лучших.

В этом году награду получили двое сотрудников из Барнаула и один из новосибирского подразделения.

— Меня люди благодарят за то, что получили квартиру. Это я должен сказать спасибо: вы так хорошо работаете, что коллектив принял решение вас наградить, — говорит Владимир Отмашкин.

Гендиректор признался, что решение иногда дается очень непросто, ведь в «СОЮЗе» работает очень много великолепных людей. И каждый из 2,5 тыс. сотрудников претендует на жилье. Причем, есть ли у него своя квартира или еще нет — не имеет значения.

Поощрение помогает закрепить молодые и квалифицированные кадры. За пределами Барнаула такой метод помогает еще и сформировать коллектив. «У кадров есть заинтересованность в заработной плате или жилье. Мы, как правило, идем двумя путями», — объясняет Отмашкин.

«СОЮЗ» дарит жилье лучшим работникам не только в Барнауле, Новосибирске и Санкт-Петербурге, но и вне городов: в населенных пунктах, где занимается сельским хозяйством.

—В этом году мы построили очередной коровник и, конечно, возвели жилье — людям надо обустраивать жизнь, — говорит Владимир Отмашкин. — Знаете, есть счастливые люди, которые бегом бегут на работу, а потом так же домой. Нужно, чтобы им было куда бежать. Это наша обязанность: помогать людям строить счастливую жизнь.

Для молодых и заслуженных

Маленький Макар пробует на вкус ключ от квартиры, который только что получил его отец Дмитрий Новохатько, слесарь-жестянщик пятого разряда. Он работает в «СОЮЗе» уже 10 лет. На получение жилья номинировался еще в прошлом году, но награду вручили коллегам. В этот раз — удача.

—Я супруге ничего не сказал, просто принес сертификат, сказал: «Дали вот какую-то рамку», — с улыбкой рассказывает Дмитрий. — Она увидела и, наверное, час не могла поверить, что мы получили квартиру.

Формула успеха, по словам награжденного, не сложная: нужно ответственно подходить к работе и не менять ее.

Поощряет «СОЮЗ» не только молодых сотрудников. «Бывают очень оправданные исключения, — говорит Владимир Отмашкин. — Например, коллектив выдвинул Андрея Пшеничникова несмотря на то, что он уже получил все награды, которые только могут быть — и государственные, и краевые, и „СОЮЗные“».

Андрей Пшеничников, монтажник железобетонных изделий, отдал компании уже 30 лет — и останавливаться не собирается.

— Сколько здоровья хватит — буду работать, — говорит он. — Мне стройка нравится: своими руками — раз! И домик готов. Раз — и второй. Подъездов не одну сотню уже, наверное, построил. Это здорово, отработав всю жизнь, получить такой бонус. Я думал все только молодым, но вот как получилось.

В новой квартире Андрей планирует поселить свою дочь, которую еще совсем малышкой приводил посмотреть на любимую работу.

Работник новосибирского подразделения «СОЮЗа», стропальщик Сергей Терехов, получил квартиру в столице Сибири — там, где он живет и работает.

Подготовка к новоселью

«Всегда мечтала об угловом гарнитуре!», — с восторгом оценивает габариты новой кухни супруга Дмитрия Новохатько. Семья пришла посмотреть квартиру и прикидывает, куда поставит детскую кроватку, а куда телевизор.

Новоселья ждать осталось недолго. Уже можно оценить планировку квартир, сквозные подъезды, высокие окна, большие лифты.

— Наши новые дома, очень сложные в производстве, сегодня отличаются от архитектуры Барнаула, — говорит Владимир Отмашкин. — Строителям было очень непросто набрать огромный фасад из этих кирпичиков. После они признались, что работать с простыми домами им скучно. То есть люди поняли свой уровень и спускаться обратно на ступеньку ниже неинтересно".

Не только квартиры

В арсенале «СОЮЗа» припасено еще множество методов поощрения сотрудников: от программы по поддержке многодетных семей до премий по итогам года, от профсоюзных путевок в санатории до жирного гуся к праздничному новогоднему столу.

— Все для того, чтобы был стабильный коллектив, люди лучше трудились и, соответственно, больше зарабатывали, — объясняет Владимир Отмашкин. — До тех пор, пока «СОЮЗ» работает хорошо и успешно, будем держаться своих традиций.

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