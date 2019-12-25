Строителей ледового городка в Тюмени заставили выковыривать рыб

Власти Тюмени заставили строителей ледового города достать всех вмерзших рыб, на которых в соцсетях пожаловались местные жители, сообщает 72.ru .

В мэрии отметили, что лед, который используется для строительства городка, образуется в естественных условиях. Когда его нарезают, не видно, что находится внутри.

Поэтому увидеть вмерзших рыб удалось лишь только после шлифовки ледяных кирпичей. Но рабочие не стали их заменять.

Впрочем, сделать это все равно пришлось, но после жалоб от жителей города. Строители в буквальном смысле выковыривали рыб.

«Их убрали, чтобы никого не травмировать. На качестве самого ледового городка это не отразится», — рассказал директор учреждения-заказчика Камиль Калимуллин.

Рыбы в ледовом городке. Тюмень. vk.com/incident_tmn

Ранее в паблике «ЧС Тюмень» появилась заметка про рыб, что фактически и вызвало реакцию со стороны чиновников.

«Это похоже на странноватый ледяной аквариум или кунсткамеру», — написали тюменцы.

Некоторые не увидели в этом ничего крамольного. «Не экскременты же вмерзли», — недоумевают те, кто считает, что как бы плавающие во льду рыбки смотрелись интересно.