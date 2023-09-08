8 сентября
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Жизнь

Строительный мусор из грузовика чуть не посыпался на рядом стоящую машину

Жители Барнаула жалуются, что грузовики не закрепляют строительный мусор в кузове.

Строительный мусор из грузовика чуть не посыпался на рядом стоящую машину.
Строительный мусор из грузовика чуть не посыпался на рядом стоящую машину.
Инцидент Барнаул

Информацией поделилась участница сообщества "Инцидент Барнаул".

Женщина заявила, что наехала на кирпич, который выпал из кузова грузовика.

Ранее барнаульцы пожаловались на свалку строительного мусора за новым ЖК.

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