Студенток в декрете хотят переводить на бюджет в университете

Даванков отметил, что в редких случаях молодые мамы возвращаются на платное обучение, так как у семьи появляются расходы на ребенка. В связи с этим его законопроект должен помочь девушкам вернуться к обучению в любой момент после рождения ребенка и закончить учебу в университете.
По его словам, беременность не должна быть причиной ухода из университета навсегда.
Данный проект должен внести изменения в статью закона «Об образовании в Российской Федерации».
Авторы законопроекта заявили, что на данный момент не могут рассчитать размеры дополнительного финансирования для реализации проекта.
Это связано с тем, что в открытом доступе нет информации о числе женщин, которые родили ребенка в период обучения в университете и не получили возможности перевестись на бюджет.
Ранее правительство предложило увольнять проректоров вузов, в которых нет патриотических организаций.