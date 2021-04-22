Студенту после неправильных вопросов на встрече с Бутиной пообещали «найти статью»

Руководство Новосибирского госуниверситета (НГУ) вызвало на «допрос» студента, который на встрече с членом Общественной палаты РФ Марией Бутиной задавал политические вопросы, сообщает « Тайга.инфо ».

Напомним, 13 апреля Бутина встретилась со студентами НГУ. При этом сама она подчеркнула, что разговаривать можно на любую тему.

«В том числе, про тему на букву „Пэ“ — это протесты. На букву „Нэ“ — это Навальный. Я вас призываю к открытому диалогу, жду острых вопросов, не буду затыкать рот цензурой и так далее. Мы с вами готовы беседовать хоть о чем. Есть самый смелый?» — обратилась общественница к студентам.

Одним из смелых оказался Константин Сухинский. Накануне второкурсника вызвали в кабинет помощника ректора, где его ждал неизвестный, представившийся «советником по безопасности».

Мужчина заявил, что университет — «не место для политических разборок», и принялся рассуждать об исторической схожести «авантюриста» Владимира Ленина и «сидельца» Алексея Навального.

Издание опубликовало полную расшифровку беседы студента с советником по безопасности, которого интересовало, почему тому «Мария Бутина не понравилась».

Мандельштам после ареста в 1938 году. Фотография НКВД ru.wikipedia.org

Студент пояснил, что Бутина ему таки понравилась. Также отметил, что не все вопросы задал. Тогда мужчина попросил подробно изложить суть незаданных вопросов, при этом в ходе беседы пригрозил проблемами по жизни.

«Он заявил, что НГУ — не место для политических разборок, а также предостерег от любых высказываний на тему политики, в том числе в соцсетях. Иначе, по его словам, это скажется на моей успеваемости в вузе. На мой вопрос, какая связь может быть между учебой и моей гражданской активностью, советник по безопасности ответил, что я могу не сдать некоторые экзамены, и что „статья всегда найдется“. Конечно, я воспринял это как угрозу», — рассказал студент «Сибирь.Реалии».

В приемной ректора НГУ изданию не смогли прокомментировать ситуацию. Студенту посоветовали «лучше учиться, не обижать Марию Бутину, девушку непростой судьбы», которая и так натерпелась, «а тут еще налетели, заклевали».

Ранее Бутину «заклевали» после посещения колонии, в которой находится оппозиционер Навальный — девушка пожаловалась на травлю.