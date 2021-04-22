Студенту после неправильных вопросов на встрече с Бутиной пообещали «найти статью»

Напомним, 13 апреля Бутина встретилась со студентами НГУ. При этом сама она подчеркнула, что разговаривать можно на любую тему.
«В том числе, про тему на букву „Пэ“ — это протесты. На букву „Нэ“ — это Навальный. Я вас призываю к открытому диалогу, жду острых вопросов, не буду затыкать рот цензурой и так далее. Мы с вами готовы беседовать хоть о чем. Есть самый смелый?» — обратилась общественница к студентам.
Одним из смелых оказался Константин Сухинский. Накануне второкурсника вызвали в кабинет помощника ректора, где его ждал неизвестный, представившийся «советником по безопасности».
Мужчина заявил, что университет — «не место для политических разборок», и принялся рассуждать об исторической схожести «авантюриста» Владимира Ленина и «сидельца» Алексея Навального.
Издание опубликовало полную расшифровку беседы студента с советником по безопасности, которого интересовало, почему тому «Мария Бутина не понравилась».
Студент пояснил, что Бутина ему таки понравилась. Также отметил, что не все вопросы задал. Тогда мужчина попросил подробно изложить суть незаданных вопросов, при этом в ходе беседы пригрозил проблемами по жизни.
«Он заявил, что НГУ — не место для политических разборок, а также предостерег от любых высказываний на тему политики, в том числе в соцсетях. Иначе, по его словам, это скажется на моей успеваемости в вузе. На мой вопрос, какая связь может быть между учебой и моей гражданской активностью, советник по безопасности ответил, что я могу не сдать некоторые экзамены, и что „статья всегда найдется“. Конечно, я воспринял это как угрозу», — рассказал студент «Сибирь.Реалии».
В приемной ректора НГУ изданию не смогли прокомментировать ситуацию. Студенту посоветовали «лучше учиться, не обижать Марию Бутину, девушку непростой судьбы», которая и так натерпелась, «а тут еще налетели, заклевали».
Ранее Бутину «заклевали» после посещения колонии, в которой находится оппозиционер Навальный — девушка пожаловалась на травлю.