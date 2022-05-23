Субсидии на оплату ЖКУ увеличат в Алтайском крае

В Алтайском крае с 1 июня перерасчитают размеры субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ в связи с увеличением предельных цен на уголь. Об этом сообщила министр краевого соцзащиты Наталья Оськина.

Предельные максимальные цены на твердое топливо всех сортов проиндексируют на 21,4%.

Это повысит и государственную поддержку граждан, предоставляемую органами социальной поддержки населения, поскольку указанные цены учитываются при назначении субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

«В связи с индексацией предельных цен на уголь с 1 июня этого года более 20 тысяч семей будет произведен перерасчет размеров субсидий в сторону увеличения. Гражданам, имеющим льготное основание при приобретении угля, начиная с 1 июня, компенсация будет рассчитываться в пределах новых утвержденных цен. Это коснется около 80 тысяч льготников региона», — заявила Оськина

Ранее губернатор Виктор Томенко объяснял причину, по которой пришлось поднимать цену на уголь.