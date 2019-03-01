«Субтропиков с мандаринами не будет»: климатолог рассказала, что происходит с погодой в Алтайском крае

Зимой Алтайский край несколько раз накрывали волны холода ниже -40. При этом конец февраля в Барнауле стал рекордно теплым за последние 105 лет. В интервью altapress.ru ведущий климатолог АлтГУ Наталья Харламова рассказала, что происходит с погодой в регионе и какой она может стать в будущем.

Краткое содержание

Морозы далеки от рекордов прошлых лет

— Можно ли считать морозы , которые накрыли Алтайский край в феврале , аномальными?

— С научной точки зрения, нет. Аномалия — это то, что не наблюдалось никогда. А для нашего климата как раз характерна умеренно морозная зима, с относительно непродолжительными морозами. Поэтому удивляться холодам этой зимы не стоит. Морозы в феврале можно отнести к экстремальным климатическим явлениям. Экстремальные — значит выходящие за рамки обычного, то есть того, к чему мы привыкли за последние годы так называемого периода «современного глобального потепления».

— Какие особенности были у этой зимы?

— Волны холода накрывали регион во все зимние месяцы, начиная с декабря. Особенность морозов этого года в их продолжительности, ведь иногда холода держались до двух недель. Когда анализируешь средние показатели, то они мало о чем говорят. Например, для января нормальная среднемесячная температура -15,5 градусов, а в краевой столице эта величина составила -14,9 градусов. Минимальные температуры зафиксировали 4 января (-29,3 градуса) и 28 января (-29,4 градуса). Такие морозы кажутся весьма значительными, однако они далеки от рекордов прошлых лет.

Зима. Морозы. Михаил Хаустов

Температурный минимум за все годы наблюдений в Барнауле зафиксирован в 1931 году и составил -51,6 градусов, из ближайших лет: -48,2 градуса в 2001 году.

А в минувшем январе даже было несколько очень теплых дней, когда температура превышала среднемноголетнюю: 9 января на 9,2 градусов, а 22 января — на 12,6 градусов. Что касается февраля, то 2-го числа в Барнауле было -40,6 градусов, однако минимальную температуру в этом месяце (-46,1 градус) зафиксировали в 1951 году.

Коммунальные аварии можно было предвидеть

— За зиму в городе на фоне морозов произошло много коммунальных аварий. Можно ли было предугадать их?

— Мы много раз говорили, что в системе планирования необходимо оперировать не просто средними многолетними показателями, но изучать режим экстремальных междусуточных отклонений температур и осадков. Однако руководство города на замечания ученых не обращает внимания. А во что это выливается, видят все. Научные исследования показали, что можно предполагать многочисленные коммунальные аварии в периоды, характеризующиеся значительными перепадами температур.

Коммунальная авария в Барнауле. Михаил Хаустов

В этом году в январе наблюдались значительные «качели» от -28,8 градусов 11 января до -6 градусов 22 января, за которыми синоптики опять обещали значительные морозы. Стало понятно, что перепад температур будет значительным и можно было ожидать определенные последствия. Если бы власти и коммунальные службы прислушивались к подобным рекомендациям, то успевали бы обратить внимание на болевые точки, которые есть в каждом городе.

— Власти не часто обращаются за долгосрочными прогнозами и выделяют деньги на исследования?

— К сожалению, так зачастую и бывает, и на заявки исследований ученых-специалистов нам часто отвечают, что с климатом и так все понятно. А в результате, как и практически повсеместно в России, страдают жители.

Как и другие барнаульцы, я много раз видела в этом году в декабре-январе, как часто наблюдались гололедные явления. Падали люди, очень сложно было зайти с тротуара в автобус. Руководство Барнаула, как и других городов, уже давно должно понять, что зимние перепады температур, гололедные явления и снежный накат будут сопровождать нашу жизнь все чаще.

Скользкая дорожка , гололед. barnaul.org

Начиная с 2006 года, мы показывали, что нас ожидает цикл повышенного увлажнения, особенно в зимний сезон. Еще тогда мы сделали вывод о необходимости приобретения дополнительной снегоуборочной техники. И вот, наконец, на протяжении последних двух лет она начала появляться в Барнауле.

В ближайшие годы мы ничего не сможем изменить в этих закономерностях природы, но вполне можно к ним приспосабливаться, адаптироваться, понимая направленность природных процессов.

Не очень удачное место для Барнаула

— Зимой синоптики несколько раз объявляли штормовое предупреждение из-за загрязнения воздуха Барнаула. Почему загазованность особенно остро ощущается в морозные дни?

— В Барнауле морозы связаны с появлением области высокого давления азиатского антициклона, который зарождается в Монголии и каждую зиму, постепенно расширяясь, смещается на нашу территорию и в Якутию. Для него характерна безоблачная холодная погода с аномальным вертикальным распределением воздушных масс. У земной поверхности находится более тяжелый холодный воздух, а наверху — более теплый.

Смог в Барнауле. Михаил Хаустов

Это способствует формированию задерживающего слоя инверсии, когда все примеси к атмосферному воздуху от заводов, выхлопных газов автомобилей и печных труб не выносятся в более высокие слои и не удаляются из воздушного бассейна Барнаула.

С позиции климатологии, наши предки выбрали не очень удачное место для города. Воздушные массы, перемещаясь со стороны ленточного бора, опускаются в долину реки Барнаулки, дополнительно охлаждаются, что способствует еще большему усилению эффекта инверсии и формированию так называемого «смога», особенно при отсутствии ветра. В итоге подобная погода способствует увеличению степени загрязненности воздуха до тех пор, пока не пройдет циклон.

— Что формирует климат Алтайского края?

— Климат — это многолетний режим погоды. Самая главная величина, от которой все зависит — это широта, определяющая угол наклона солнечных лучей. Алтайский край находится на юго-востоке Западной Сибири в умеренных широтах, поэтому у нас теплое лето, а зима умеренно холодная. И особенность современного климата Земли — изменения в форме глобального потепления, о причинах которых есть много версий, и прежде всего — возрастающая хозяйственная деятельность людей, которая способствует увеличению концентрации парниковых газов атмосферы.

Наталья Харламова. Анна Зайкова , altapress.ru.

— Как именно изменился климат Алтайского края за годы наблюдений?

— Архив климатических данных позволяет определить, что зимы в регионе стали теплее на целых 4 градуса. Летом же температура повышается меньше и это хорошо, потому что человек плохо переносит сильную жару.

— Все эти изменения отражаются на жизни людей?

— Да, подобные перемены не проходят бесследно. Это не катастрофа, но в масштабах жизни одного человека — достаточно плохо. Современная молодежь много времени проводит в помещениях, зачастую достаточно ограниченно бывает на открытом воздухе, особенно в холодный сезон. И адаптированность организма к перепадам температуры ухудшается, при этом особенно страдают метеочувствительные люди.

Мороз. Зима. Температура. Анна Зайкова , altapress.ru.

Последствия глобального потепления в Алтайском крае

— Как глобальное потепление влияет на погоду нашего региона?

— В целом годовая температура увеличивается во всех районах земного шара. В Алтайском крае эта зима ярко продемонстрировала нарастающую экстремальность климата на фоне глобального потепления, и к этому нам все труднее приспосабливаться. По оценкам не только российских, но и американских ученых, площадь оледенения в горах Алтая сократилась на 25% и с каждым годом темпы таяния возрастают.

Давайте вспомним, что одна из крупнейших рек России — река Обь — берет свое начало из Катунского ледника, протекая затем через всю территорию Западной Сибири с крупнейшим в мире Васюганским болотом. Но в современных климатических условиях с одной стороны, должен сокращаться объем ледникового стока, с другой стороны, изменяется водный режим: от общего уменьшения водных ресурсов до более частых наводнений и других негативных последствий.

Ледники Горного Алтая. Zabara Alexander , CC BY 2.0 , part from original.

— С каким регионом России можно сравнить климат Алтайского края в будущем?

— О глобальном потеплении говорят достаточно много и некоторые считают, что это излишняя шумиха, и с ним не надо бороться, ведь скоро климат в нашем регионе будет почти как в Сочи. Но это глубокое заблуждение, поскольку Алтайский край находится практически в центре огромного континента. При увеличении температуры воздуха на фоне сокращающегося увлажнения мы можем ожидать нарастания засушливости и площади сухих или даже опустыненных степей, а не субтропиков с мандаринами и персиками. Что мы тогда будем делать с нашим аграрным сектором?

— Почему метеорологи порой ошибаются в прогнозах погоды?

— Климат — это многолетний режим погоды, для прогнозирования которого применяют законы математической статики. Оправдываемость долговременных прогнозных расчетов постоянно улучшается. Но вот погода весьма хаотична и точный прогноз с вероятностью до 96% можно дать только на три дня. Все более долгосрочные прогнозы погоды даются уже с меньшей оправдываемостью.

Какими бы ни были суперкомьютеры и как бы не работали люди, изменения могут произойти в любой момент в любой точке планеты. А потом сработает «эффект бабочки», когда незначительное изменение в одном месте могут привести к большим последствиям в других местах, в том числе и в будущем.

Что известно о Наталье Харламовой

Наталья Харламова. Анна Зайкова , altapress.ru.

Наталья Федоровна Харламова родилась в Томске, окончила геолого-географический факультет Томского государственного университета по специальности «метеорология». С 1982 года работает в Алтайском государственном университете, с 1986 года — на географическом факультете. Член общественного совета при управлении Алтайского края по развитию туризма и курортного дела и общественного совета при региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Лауреат премии Алтайского края в области науки и техники 2018 года.