11 июля
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Жизнь

Суд оставил возможного "политеховского маньяка" Манишина под стражей

Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Виталию Манишину и отказал в домашнем аресте. Об этом сообщает amic.ru.

Виталий Манишин
Виталий Манишин
Фото: "Заря Приобья"

Суд оставил меру пресечения от 18 мая без изменений. Виталий Манишин останется под стражей в СИЗО №1 в Барнауле.

Данная мера будет действовать до 16 июля 2023 года, затем будет решаться вопрос о продлении меры пресечения.

По мнению апелляционного суда, доводы в пользу того, чтобы перевести Манишина под домашний арест, оказались недостаточны.

Так ранее сторона защиты собрала пакет документов для перевода подзащитного под домашний арест. Супруга Манишина также подавала заявление, в котором указывала, что не возражает против перевода мужа.

Ранее издание "Атмосфера" отмечало, что рассмотрение апелляции затянулось, так как заседание несколько раз переносили из-за отсутствия адвоката.

В мае интересы Виталия Манишина представляла адвокат Анастасия Шепедко. Информацию о том, почему Шепедко больше не работает с подозреваемым, изданию оперативно выяснить не удалось.

Напоминаем, что Виталия Манишина задержали в мае 2023 года. Как сообщает Baza, Манишин признался в убийствах пятерых абитуриенток из политеха.Однако в Следственном комитете эту информацию не подтвердили.

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