Суд освободил по УДО осужденного на восемь лет экс-главу ФСИН Реймера

Условно-досрочно освобожден экс-директор ФСИН России Александр Реймер, которого летом 2017 года приговорили к 8 годам колонии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, Реймера осудили за мошенничество и злоупотребление полномочиями по делу, в котором изначально фигурировали 2,7 млрд рублей, а после сумма похищенного сократилась до 1,2 миллиарда.

«Суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Реймера», — рассказали в Центральном районном суде Калининграда.

Стоит отметить, что это не первое пршение Реймера — в мае 2019 года суд отказал ему в условно-досрочном освобождении.

В июне 2017 года экс-главу ФСИН приговорили к 8 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей. Cледствие cчитало, что Реймер в качестве оплаты своих услуг за оказание помощи в хищении бюджетных средств получил более 140 млн рублей наличными.

Примечательно, что в сентябре 2017 года Преображенский суд Москвы решил условно-досрочно освободить изобретателя электронных браслетов для ФСИН Николая Мартынова, отбывавшего срок за хищения при их закупках. Якобы именно от него Реймер и получил 140 миллионов.

Бывшему заместителю Реймера Николаю Криволапову суд назначил 5 лет и 8 месяцев колонии со штрафом в 600 тыс. рублей, а экс-директору ведомственного ФГУП Виктору Определенову — 6 лет колонии и 700 тыс. рублей штрафа.

Суд установил, что преступная группа в 2010—2012 годах похитила деньги, которые были выделены ФСИН из бюджета для обеспечения ведомства системами электронного контроля (электронными браслетами). Закупку проводили по ценам, завышенным в несколько раз.