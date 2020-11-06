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Жизнь

Суд отказал Навальному в возбуждении дела, ни разу не назвав его фамилии

Алексей Навальный рассказал в своем Facebook, что суд в Томске отклонил его жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела, при этом не упомянув его фамилию.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

Навальный отметил, что на днях получил решение суда. Он обжаловал действие следователей, которые два месяца отказывают «возбуждать уголовное дело по факту отравления».

«И вещи мне мои не отдают. И дело не возбуждают. Понятное дело, суд мне отказал», — написал он.

При этом в постановлении, которое политик опубликовал целиком в своем блоге, ни разу не упомянули его фамилию.

В решении суда по жалобе нет вообще слова «Навальный». Везде стоит «лицо, претендующее на роль потерпевшего», «этот гражданин», «иной политик» и «различный активист» и не только.

«Анекдот настоящий. Жду дня, когда при покупке кофе в „Старбаксе“ меня сначала спросят имя, но потом все-таки отдадут стаканчик с надписью „фигурант“», — с иронией добавил Навальный.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как лично добился разрешения для выезда «гражданина Навального» за границу.

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