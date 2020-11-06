Суд отказал Навальному в возбуждении дела, ни разу не назвав его фамилии

Навальный отметил, что на днях получил решение суда. Он обжаловал действие следователей, которые два месяца отказывают «возбуждать уголовное дело по факту отравления».
«И вещи мне мои не отдают. И дело не возбуждают. Понятное дело, суд мне отказал», — написал он.
При этом в постановлении, которое политик опубликовал целиком в своем блоге, ни разу не упомянули его фамилию.
В решении суда по жалобе нет вообще слова «Навальный». Везде стоит «лицо, претендующее на роль потерпевшего», «этот гражданин», «иной политик» и «различный активист» и не только.
«Анекдот настоящий. Жду дня, когда при покупке кофе в „Старбаксе“ меня сначала спросят имя, но потом все-таки отдадут стаканчик с надписью „фигурант“», — с иронией добавил Навальный.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как лично добился разрешения для выезда «гражданина Навального» за границу.