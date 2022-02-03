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Жизнь

Суд продлил меру пресечения бывшему вице-губернатору Алтайского края

Бывшему вице-губернатору и экс-сенатору от Алтайского края Михаилу Щетинину продлили меру пресечения по делу о мошенничестве, сообщат «Банкфакс».

Михаил Щетинин.
Михаил Щетинин.
Анна Зайкова

В первый раз ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было удовлетворено судом 18 декабря.

В новой же карточке указано, что 21 января суд принял решение с формулировкой «О продлении срока содержания под стражей». Это постановление вступило в силу 25 января.

Там также сказано, что Михаил Щетинин проходит по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Обстоятельства совершения преступления неизвестны.

Отметим, что с 2019 года он занимал пост проректора Московского госуниверситета пищевых производств (МГУПП) по научной работе.

Инсайдеры считают, что в деле могут быть замешаны партнерские проекты столичного вуза с другими университетами страны, но официальных сообщений по этому поводу нет.

Кто такой Михаил Щетинин

С 1993 по 1996 годы Щетинин был замглавы администрации Железнодорожного района Барнаула, с 2003 по 2005 годы стал главой этого же района.

В 2005 году занял пост начальника главного управления экономики и инвестиций Алтайского края, в 2007 году стал заместителем губернатора Алтайского края, а в 2014 году — сенатором от Алтайского края. В 2018 году его сменил Александр Карлин.

В 2018—2019 годах Михаил Щетинин недолго проработал заведующим кафедрой технологии продуктов питания АлтГТУ, но потом снова перебрался в Москву, где устроился в МГУПП.

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